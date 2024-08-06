Маленьким и взрослым: как часто надо мыть голову в разном возрасте

Какие рекомендации помогут сохранить красоту волос и в 50 лет?

Из-за особенностей организма у человека с возрастом меняется так называемый график мытья головы. Об этом рассказала врач-трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова в беседе изданием аif.ru.

Дети

Новорожденным детям будет достаточно мыть голову до двух раз в неделю. В более взрослом возрасте — от двух до четырех процедур в неделю. По словам эксперта, все дело в том, что у ребенка более тонкая кожа. Верхний роговой слой содержит меньше липидов, которые создают защитный слой.

Для детей необходимо выбирать шампуни с натуральным составом без агрессивных компонентов. Кроме того, до 12-13 лет лучше избегать термоинструментов.

Подростки

Примерно с 12 лет мыть голову следует не реже трех раз в неделю. В этом возрасте кожа становится более жирной, возникает перхоть, поэтому потребуются специальные уходовые средства.

Толстоносова отметила, что девушкам не следует слишком часто использовать кремообразные средства. Лучшей их альтернативой будут спреи.

Волосы еще недостаточно крепкие, поэтому следует ограничить применении утюжков и прочих нагревательных устройств.

От 20 до 35 лет

Трихолог рекомендует мыть голову около двух-трех раз в неделю, используя те средства, которые подходят для индивидуального типа волос.

Также необходимо использовать на регулярной основе увлажнители для кожи.

Специалист подчеркнула, что волосы не должны слишком часто подвергаться химическому воздействию. Между процедурами окрашивания нужно делать перерывы, а также поддерживать себя изнутри витаминами и правильным питанием.

От 35 до 50 лет

В этот период жизни начинает появляться седина, это значит, что следует уделить особое внимание уходовым средствам, чтобы бороться с признаками старения.

При дефиците витаминов в организме можно их восполнить с помощью активных биологических добавок.

Трихолог подчеркнула, что агрессивные химические процедуры сильнее травмируют волосы, надо отказаться от них. Полностью исключать окрашивание не стоит, но перед процедурой необходимо нанести увлажняющее молочко.

От 50 лет и старше

Следует отказаться от частых гигиенических процедур и свести мытье головы до двух-трех раз в неделю. Кожа головы становится более тонкой, поэтому важно не травмировать волосы.

После мытья лучше всего будет нанести специальные маски и спреи для полноценной заботы.

Раз в неделю среди процедур обязательно должно присутствовать и глубокое восстанавливающее лечение.

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