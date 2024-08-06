«Я должна быть красивой»: как Наталья Подольская следит за своей фигурой

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Наталья Подольская занимается спортом и следит за питанием, чтобы быть стройной

«Я должна быть красивой»: как Наталья Подольская следит за своей фигурой

Фото: © РИА Новости / Мурад Оруджев

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Что помогает певице всегда оставаться стройной?

Поп-певица Наталья Подольская, чтобы сохранить свою фигуру стройной и привлекательной, тщательно следит за питанием и много занимается спортом. Об этом она рассказала в беседе с сайтом «Леди Mail».

«Быть ленивой я не могу себе позволить: мое тело — мой инструмент, и я должна быть стройной и красивой, чтобы нравиться зрителям», — рассказала Подольская.

По словам певицы, она очень серьезно относится к спорту. И старается посещать зал, где занимается с тренером, несколько раз в неделю. Не всегда этого хочется, но Подольская себя заставляет.

Не менее важной вещью, по мнению артистки, является питание. Калорийную пищу она ест в первой половине дня и может позволить себе все, что захочет. Последний прием пищи происходит в семь часов вечера, когда ужинают ее дети.

Кроме того, если нужно сбросить пару килограмм, певица соблюдает пост. Даже после концерта или съемок Подольская не позволяет себе наедаться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Подольская хочет стать мамой в третий раз.

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