«Идеальный муж»: Александр Петров главный поклонник соцсети молодой жены

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Александр Петров комментирует фотографии своей жены Виктории Антоновой

«Идеальный муж»: Александр Петров главный поклонник соцсети молодой жены

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Личный блог девушки только еще развивается и помощь популярного мужа совсем не помешает.

Актер Александр Петров назвал свою жену Викторию Антонову настоящей красавицей. В личном блоге девушки он прокомментировал ее фотографию.

Виктория Антонова позирует в ресторанеВиктория Антонова позирует в ресторане. Фото: Instagram* / viktoriyaantonova_

Петров, как самый лучший мужчина, один из первых оставил нежные слова под публикацией своей избранницы.

«НЕВЕРОЯТНАЯ КРАСОТА!» — написал Петров (пунктуация и орфография автора сохранена — Прим.ред.)

На что Виктория ответила кратко и просто: «Люблю».

Блог его жены постепенно становится все популярнее после их неожиданной свадьбы, которая поразила поклонников актера. Многие ожидали, что он женится на Стасе Милославской, но знаменитости неожиданно и резко расстались. Спустя пару месяцев актер признался, что тайно женился на другой.

Виктория Антонова не относится к миру кино, она иногда выступает моделью на фотосъемках. По словам Петрова, они встретились случайно и уже тогда он понял, что Антонова та самая.

К слову, подтверждать это Петров пытается почти в каждом ее посте, публикуя множество сердечек, смайликов и комментариев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Стася Милославская впервые вышла в свет со своим новым избранником, главным редактором известного издания Трифоном Бебутовым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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