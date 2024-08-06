Возвращение на Большую землю: Федор Конюхов установил сразу два мировых рекорда

Путешественник провел в одиночестве на Северном полюсе почти три недели.

Федор Конюхов возвращается на Большую землю. Всемирно известный российский путешественник провел на дрейфующей полярной станции у Северного полюса почти три недели в одиночку и установил новый мировой рекорд.

Все это время погода испытывала исследователя на прочность, снегопад сменялся ледяным дождем. Но уже сегодня Федор Конюхов прибудет в Мурманск — Наталия Оскерко рассказала о новых рекордах путешественника.

Самый долгий беспосадочный перелет на Северный полюс на мотопараплане и самое продолжительное нахождение на одиночной исследовательской полярной станции! Установив сразу два мировых рекорда, Федор Конюхов возвращается домой.

Уникальная экспедиция стартовала 4 июля: Федора Конюхова и его напарника — мастера спорта международного класса Игоря Потапкина — к самой северной точке Земли Франца-Иосифа доставил атомный ледокол «50 лет Победы», который летом работает как туристическое судно.

Там путешественники пересели на мотопараплан. Первой трудностью, как ни странно, в Арктике стал поиск подходящей для взлета льдины.

«Эти три рейса были очень сложные. Потому что, первое, нужно было дойти до той точки, где можно было взлететь паралаплану, и достичь Северного полюса», — говорит капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов.

Рекордный перелет к Северному полюсу на мотопараплане длился десять часов 13 минут. Экспедиторы пролетели 440 с половиной километров со средней скоростью 47 километров в час. Мешал сильный порывистый ветер.

«Красивый полет был! Сложный, но красивый», — отметил Федор Конюхов.

Затем тот же ледокол забрал Потапкина, а Конюхов остался один.

Единственный экспедитор — на огромной льдине в Арктике. Это первая в мире одиночная полярная дрейфующая станция. В одной палатке пять на три с половиной метра Федор жил и работал, вторую использовал под склад, а третья стала временной часовней.

«Одному красиво, я бы там и жил, на Северном полюсе. Еще можно было дней 10-15 удержаться на этой льдине, она начала трескаться», — говорит путешественник.

Медведи близко к полярной станции не подбирались. А вот непогода вновь стала настоящим испытанием: густой туман, низкая облачность, снег, град и ледяные дожди. Порывы ветра достигали 60 километров в час, а солнце выходило всего несколько раз, и то — на считанные часы.

18 июля полярная станция пересекла нулевой меридиан, в 23 достигла самой южной точки своего маршрута протяженностью 239 километров. 30 июля путешественника забрал ледокол, чтобы вернуть обратно, в Мурманск.

«Именно этот рекорд — он позволил перезагрузить взгляд на арктический туризм и увлечь еще большее количество туристов. И, конечно, это было бы невозможно без Клуба полярных путешественников, вот этой идеи — всем вместе помочь забрать Федора Филипповича на борт», — считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Всего на льдине в полном одиночестве Федор Конюхов провел 20 дней, 22 часа и 45 минут. На полярной станции путешественник времени зря не терял.

«У меня была научная программа — сейсмические активности Северного полюса», — рассказывает Конюхов.

В ближайшее время Конюхов начнет готовиться уже к следующему путешествию — на Кавказ. На воздушном шаре экспедитор планирует подняться на высоту 12 тысяч метров и установить еще один мировой рекорд.