Секреты здорового сна: врач объяснил, почему могут возникать боли в спине

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Остеопат Галкин: при сне на боку следует подкладывать подушку для здоровья спины

Секреты здорового сна: врач объяснил, почему могут возникать боли в спине

Фото: www.globallookpress.com / Mode Modern / Ferrari

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И что поможет избавиться от неприятных ощущений?

Боли в спине после сна могут появиться из-за неправильного положения тела. Чтобы избежать неприятных ощущений, нужно подкладывать под себя валики или подушки. Об этом в беседе Газета.ру рассказал врач-невролог, остеопат Андрей Галкин.

«Если вы любите спать на боку, подкладывайте подушку под другой бок, выравнивая его. Это поможет предотвратить прогибание в талии, что чревато не только изменением строения позвонков, но и сдавливанием органов», — объяснил невролог.

Кроме того, необходимо позаботиться о коленях, так как они тоже могут напрягаться при сне на боку. Чтобы этого избежать, следует положить между коленями тонкое одеяло.

Галкин также отметил, что для профилактики искривления поясничного отдела нужно подкладывать валик или подушку под живот.

«Если вы любите спать на спине, то подкладывайте валик под колени, чтобы предотвратить прогиб в поясничном отделе. Чтобы не страдала шея, тоже используйте низкую подушку», — добавил эксперт.

Неровное положение тела во время сна может привести к зажимам и перегибам, которые будут сопровождаться болью, резюмировал специалист.

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