Забывчивость и плохой сон: о какой серьезной патологии говорят эти признаки

В 30% случаев подобные симптомы ведут к страшным последствиям.

Забывчивость, плохой сын и легкое головокружение могут говорить о перекрытии у человека сонной артерии. Об этом сообщил сердечно-сосудистый хирург Борис Руденко в беседе с изданием Lenta.ru.

Эксперт отметил, что окклюзия сонной артерии является серьезной патологией, хоть многие люди не придают внимание первым симптомам. Данный недуг опасен также тем, что в 30% случаев приводит к инсульту.

«Когда атеросклеротическая бляшка постепенно растет и полностью перекрывает сонную артерию, кровоснабжение головного мозга перестраивается. Образуется обходное кровообращение, и клетки мозга адаптируются к новым условиям», — объяснил эксперт.

По его словам, клеткам мозга приходится привыкать к недостатку кислорода и питательных веществ. Это проявляется в незначительных нарушениях памяти, снижении реакции и работоспособности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что человеку желательно ложиться спать в 22-23 часа, ведь в этот период в организме вырабатывается «гормон сна» — мелатонин.