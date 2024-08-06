«Как табу»: почему Турция хочет отказаться от системы «все включено»

Именно она стала толчком для развития туризма в стране.

Предприниматель из Турции Зафер Алкая выступил за пересмотр системы all inclusive («все включено») в отелях страны. Его слова приводит издание Hürriyet.

«Необходимо больше не рассматривать систему „все включено“ как табу. С другой стороны, с точки зрения рынка, на котором мы принимаем туристов, мы обязательно должны расширить наш ассортимент, что является еще одним очень важным фактом в нашем секторе», — заявил Алкая.

Стоит отметить, что Алкая является одним из основоположников системы «все включено», которая была придумана еще в 90-е годы. По его словам, туристическая индустрия Турция достигла небывалого успеха благодаря этому формату отдыха, однако он все же выступил за ее изменение.

В издании Hürriyet отметили, что представители турбизнеса Турции уже не первый год жалуются на систему «все включено». Она якобы тормозит развитие индустрии.

Ранее 5-tv.ru назвал самую бюджетную страну, в которой россияне могут отдохнуть летом 2024 года. Например, Абхазия сегодня составляет конкуренцию так популярной среди россиян Турции.