Вплоть до гнойного расплавления кости: что нельзя делать после удаления зуба

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 46 0

Стоматолог Тумашевич предупредил, что после удаления зуба нельзя полоскать рот

Вплоть до гнойного расплавления кости: что нельзя делать после удаления зуба

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Несоблюдение рекомендаций может привести к серьезным последствиям.

После удаления зуба ни в ком случае нельзя промывать рот. Об этом рассказал стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич в беседе с изданием Lenta.ru.

По словам специалиста, на месте раны должен образоваться кровяной сгусток, но многие люди сразу поласкают рот или трогают место языком. Несоблюдение важного правила может сначала привести к инфекционному воспалению, а после — гнойному расплавлению кости. Тумашевич посоветовал набрать в рот антисептический раствор и аккуратно перекатывать его между щек.

Также после удаления зуба нельзя в ближайшие два часа есть горячую пищу. А потом пережевывать еду следует только на противоположной от раны стороне.

«После удаления зуба нельзя ходить в сауну, баню и заниматься активными видами спорта. При переохлаждении или перегреве можно получить дополнительный отек или синяк на лице. Особенно актуален этот запрет для „зубов мудрости“, так как при их удалении приходится распиливать костную ткань, а после — ушивать рану», — подчеркнул специалист.

Кроме того, лучше всего будет на время отказаться от алкоголя и курения.

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