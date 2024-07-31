Простые правила: какие продукты сохранят здоровье зубов

Стоматолог Мартынова: вода и квашенные продукты полезны для здоровья зубов
Фото: www.globallookpress.com
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Что помогает самоочищению эмали?
Сохранить здоровье зубов поможет обычная вода, но не пропущенная через фильтр обратного осмоса. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова.
«Правильный питьевой режим (до двух литров в сутки) позволяет обеспечить достаточное количество слюны, а за счет ее омывающей способности снижается количество бактерий», — объяснила специалист.
Дело в том, что вода содержит фтор, препятствующий появлению кариеса. А использование фильтра обратного осмоса его не пропускает.
При этом важно поддерживать полезную микрофлору полости рта. Для этого стоит есть квашеные продукты и употреблять напитки, созданные на основе чайного гриба. Кроме того, помогают в самоочищении зубной эмали овощи и зелень, которые также укрепляют сосуды десен.
По словам Мартыновой, благоприятно влияет на состояние зубок и горький шоколад с содержанием какао-бобов 80%. И, разумеется, стоит не забывать о посещении стоматолога хотя бы два раза в год.
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