«Состояние анабиоза»: Белый дом «завис» на фоне близкого краха экономики США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Политолог Дудаков: экономику США трясет, а Белый дом завис в состоянии анабиоза

«Состояние анабиоза»: Белый дом «завис» на фоне близкого краха экономики США

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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В стране неизбежен очередной скачок инфляции, которую и так не удалось полностью побороть.

В Белом доме обсуждают запрет одноразовых вилок в то время, как экономика страны стоит на пороге рецессии, а инвесторы пребывают в панике и опасаются скорых потрясений. Об этом пишет EADaily, ссылаясь на мнение политолога Малека Дудакова.

«Белый дом опять завис в состоянии анабиоза — аппарат Джо Байдена де-факто парализован. У них на повестке дня запрет одноразовых вилок. Самая актуальная тема для Вашингтона в условиях, когда экономику США трясет, общество расколото как никогда, на украинском фронте все печально, а Ближний Восток грозит в любой момент взорваться», — иронизирует эксперт.

По мнению Дудакова, от ФРС потребуют срочно снижать ключевую ставку и заливать триллионы долларов в экономику, чтобы не допустить ее краха в самый канун выборов. Властям США придется пойти на это, несмотря на неизбежность очередного скачка инфляции, которую и так не удалось полностью побороть.

Между тем для рядовых американцев самой главной проблемой остается рост стоимости жизни за последние четыре кризисных года.

«Программа максимум демократов — удерживать шаткий статус-кво хотя бы до ноября, а дальше хоть трава не расти. Но делать это с каждым новым днем становится все сложнее», — заключил Дудаков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как обвал фондовой биржи в Японии, уже названный вторым «черным понедельником», повлиял на мир.

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