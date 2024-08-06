Строительство порта, инвестиции и туризм: Чибис доложил о развитии Мурманской области

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Чибис доложил Путину о развитии Мурманской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Осуществлять некоторые из проектов в регионе помогает Белоруссия.

О развитии Арктической зоны и Северного морского пути сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. На территории региона сейчас реализуются сотни различных инвестпроектов. Осуществлять некоторые из них помогает Белоруссия. Наши соседи, к примеру, строят в Мурманской области порт, который будет использоваться для перевалки грузов, его мощность составит примерно 30 миллионов тонн в год.

«По белорусам — мы движемся по тому плану, который определили, пока каких-то серьезных затыков нет, а если появится, то я к вам, с вашего позволения, обращусь, но пока общее понимание с учетом ваших поручений, есть», — сказал Чибис.

«Надо просто вовремя реагировать, потому что мы тогда переговорим с Александром Григорьевичем, он в целом в экономике Белоруссии заинтересован. У нас ведь тоже бюрократии много, поэтому надо и с той стороны активизировать. Если надо, то вы мне просто скажите, и я вовремя переговорю с Александром Григорьевичем», — ответил Путин.

За последние четыре года рост инвестиций в экономику Мурманской области составил 116%. Бюджет дополнительно получил более триллиона рублей. Растет сейчас и число туристов, которые стремятся побывать за полярным кругом. За год их стало больше на четверть. Во время встречи губернатор также попросил перенести перевалку угля из центра Мурманска к Кольскому заливу. Это позволит улучшить экологию города.

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