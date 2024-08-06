«VK Видео» заняло первое место по количеству скачиваний среди приложений

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 348 0

Количество скачиваний «VK Видео» после замедления YouTube возросло в 4,5 раза

«VK Видео» заняло первое место по количеству скачиваний среди приложений

Фото: vk.com

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Число скачиваний увеличилось в 4,5 раза.

Количество скачиваний приложения «VK видео» возросло в 4,5 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте».

«Установки приложения возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений», — сообщил собеседник агентства.

Рост числа скачиваний произошел на фоне замедления работы видеохостинга YouTube в России.

Также известно, что «VK видео» заняло первое место по количеству загрузок среди бесплатных приложений в Google Play, а в App Store «VK Видео» и Rutube - на втором и третьем местах соответственно.

О массовых сбоях в работе YouTube в России стало известно 1 августа. Пользователи жаловались, что приложение работает очень медленно, а на некоторых устройствах ролики и вовсе перестали воспроизводиться. Видеохостинг перестал работать практически во всех российских браузерах 3 августа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в отношении YouTube давно пора было принять правовые меры за блокировку аккаунтов российских журналистов, общественных деятелей и государственных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замедление работы YouTube прокомментировали в Кремле.

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