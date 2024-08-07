Республика Нигер вслед за Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Страна обратилась в ООН из-за украинской агрессии.

Республика Нигер вслед за Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/LIU HUNG CHIN

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Нигер решил разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за агрессии последней. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на слова официального представителя властей республики Амаду Абдрамана.

«Нигер призывает международное сообщество к ответственности перед лицом сделанного Украиной выбора в пользу прославления терроризма в глобальном контексте», — заявил он.

Незадолго до этого Мали приняло решение разорвать дипломатические отношения с Незалежной. Правительство причиной назвало поддержку Киевом терроризма в стране. Речь шла о словах представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова о причастности киевской власти к нападению вооруженных террористических группировок на военных Сил обороны и безопасности Мали. Оно произошло в конце июля в северо-восточном районе Тинзауатен возле границы с Алжиром.

Кроме того, власть Мали акцентировала внимание на речи посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова. Он заявил об однозначной поддержке Незалежной международного терроризма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина готовила покушение на президента России Владимира Путина при участии «хозяев киевского режима».

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