В Госдуме предложили запретить маркетинговые акции банков и застройщиков

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Речь идет о продуктах, которые позволяют россиянам брать ипотеку под экстремально низкие проценты.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Российским банкам хотят ограничить или вовсе запретить выдачу ипотеки под экстремально низкие проценты. Как выяснили «Известия», некоторые организации предлагают гражданам выгодные условия кредита, но вместе с тем скрывают от заемщика подводные камни.

Например, банк по договоренности с застройщиком выдает ипотеку всего под 8-10%. Вот только сохраняются такие условия на протяжение первых лет выплаты кредита. А как только льготный период истекает — банк проводит реструктуризацию. И затем может повышать ставку буквально каждый год, требуя от заемщика вносить все больший ежемесячный платеж.

Кроме того, в подобных схемах застройщик искусственно завышает цены на квартиры, а значит выгодно продать ее и погасить долг просто не получится. В итоге такие уловки могут в перспективе привести к массовому банкротству граждан.

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