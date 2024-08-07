Рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский вынужденно вернулся в аэропорт

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

На борту находились 162 пассажира.

Рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский вынужденно вернулся в аэропорт

Фото: Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / vm_sut

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Самолет Airbus A320 neo, следовавший по маршруту Владивосток-Петропавловск-Камчатский, после взлета экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала неисправность. Об этом сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Посадку удалось провести успешно. Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал. Сейчас они размещены в терминале аэропорта во Владивостоке.

«Во время набора высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем», — рассказали в пресс-службе, добавив, что командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета для обеспечения безопасности.

На месте работают специалисты. Транспортная прокуратура устанавливает все детали и обстоятельства. Приморским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавший с радаров легкомоторный самолет разбился в Приморье.

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