Рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский вынужденно вернулся в аэропорт

Самолет Airbus A320 neo, следовавший по маршруту Владивосток-Петропавловск-Камчатский, после взлета экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала неисправность. Об этом сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Посадку удалось провести успешно. Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал. Сейчас они размещены в терминале аэропорта во Владивостоке.

«Во время набора высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем», — рассказали в пресс-службе, добавив, что командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета для обеспечения безопасности.

На месте работают специалисты. Транспортная прокуратура устанавливает все детали и обстоятельства. Приморским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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