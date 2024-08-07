Пропавший с радаров легкомоторный самолет разбился в Приморье

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

На борту находились двое. Они погибли.

Пропавший с радаров легкомоторный самолет разбился в Приморье

Фото: Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура / dvtproc

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В Приморском крае разбился легкомоторный самолет. На борту находились двое: пилот и пассажир. Они погибли. Об этом сообщили в региональной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

Самолет вылетел с посадочной площадки Пушистый. Он должен был приземлиться на в Новороссии (Шкотовский район Приморского края — Прим.ред.). Но в один момент пилот не вышел на связь.

Из-за пропажи самолета Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

Чуть позже стало известно — судно разбилось. Его нашли в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха. Погибли все находящиеся на борту.

К слову, две недели назад в Коломенской районе Подмосковья упал Sukhoi Superjet 100. Он взлетал с территории завода в Луховицах, где проходил ремонт, и направлялся в аэропорт Внуково. Пассажиров на борту лайнера, принадлежащего компании «Газпром Авиа», не было, в кабине находились три члена экипажа — два пилота и штурман. Все они погибли.

Жертв среди людей на земле не было. По предварительной версии оперативных служб, причиной крушения мог стать отказ двигателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что воздушное судно врезалось в находившийся на стоянке Пулково самолет SSJ 100.

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