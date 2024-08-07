В Благовещенске сотрудники СОБР задержали жениха прямо во время свадьбы

Совсем не такой подарок на свадьбу ожидали молодожены из Благовещенска. Сотрудники СОБРа ворвались прямо во время торжественной церемонии.

По версии следствия, накануне жених встретил на улице распивающую алкоголь компанию. Сделал замечание, после чего завязалась потасовка, в ходе которой одного из незнакомцев он ударил ножом. При этом тогда еще будущая супруга была рядом с подозреваемым. Пострадавший получил тяжелое ранение. На данный момент уголовное дело уже направлено в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве водитель такси выстрелил пассажиру в голову. Все произошло на Международном шоссе. Между таксистом и пассажиром возник конфликт. Во время ссоры водитель автомобиля въехал в металлическое ограждение. При этом, по одной из версий, водителю пришлось защищаться и стрелял он в целях самообороны.