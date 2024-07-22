Алексею Навальному* оставили без изменения приговор по делу об экстремизме

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 57 0

Верховный суд России признал решение полностью законным.

Алексею Навальному* оставили без изменения приговор по делу об экстремизме

Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС

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Верховный суд России признал законным приговор блогеру Алексею Навальному* в виде 19 лет тюремного заключения по делу о создании экстремистского сообщества, а также принятии в нем участия и финансировании террористической деятельности.

«Приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 26 сентября 2023 года оставлены без изменения», — подчеркнули в пресс-службе ВС РФ.

Приговор вступил в силу в 2023 году. Навального также обвинили в публичных призывах к участию в экстремистской деятельности и вовлечении детей и подростков в опасные для жизни действия. 16 февраля 2024-го блогер умер в колонии. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росфинмониторинг внес Юлию Навальную* — вдову блогера Алексея Навального* — в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация представлена в списке ведомства.

По данным ГСУ Следственного комитета России, Навальная — фигурант уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе». Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в поддержке экстремистских действий.

Речь идет о соратнике Алексея Навального — Леониде Волкове**. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации.

* — признан в РФ экстремистом и террористом.

** — признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ.

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