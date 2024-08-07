«Лучшее решение в жизни»: Ксения Бородина получила красный диплом по психологии

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 24 0

Ксения Бородина окончила МГУ с красным дипломом по специальности психология

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Instagram* / borodylia; 5-tv.ru

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Телеведущую трогательно поздравил ее возлюбленный.

Телеведущая Ксения Бородина получила диплом МГУ по специальности психология. Знаменитость исполнила свою мечту в 41 год и останавливаться на достигнутом не собирается. Своей гордостью Бородина поделилась в социальной сети.

«Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я узнала лучших преподавателей России, получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь. Я продолжаю еще учиться в другом институте, хожу на интенсивы и продолжаю познавать мир психологии», — написала счастливая выпускница.

С успешным окончанием телеведущую поздравил ее возлюбленный Николай Сердюков. Блогер подарил звезде большой букет цветов с трогательной открыткой.

«Самой красивой студентке с дипломом», — гласила надпись.

Счастливая Ксения Бородина весь день принимает поздравления от интернет-пользователей, друзей и любимого мужчины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новом ухажере Бородиной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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