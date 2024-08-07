Зарабатывает в 30 раз меньше и снимает квартиру: что известно о новом ухажере Бородиной

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Новый избранник Ксении Бородиной зарабатывает в 30 раз меньше ведущей

Зарабатывает в 30 раз меньше и снимает квартиру: что известно о новом ухажере Бородиной

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Ранее телеведущая подтвердила своей роман с Николаем Сердюковым, который младшее ее на пять лет.

Новый избранник телеведущей Ксении Бородиной блогер Николай Сердюков зарабатывает примерно в 30 раз меньше знаменитости, сообщает KP.RU.

В материале отмечается, что ежемесячный доход Бородиной составляет около шести миллионов рублей. Она активно снимается в различных телепроектах, рекламе, ведет частные мероприятия.

Ведущая с легкостью покупает новую недвижимость. Например, этим летом она приобрела себе очередную квартиру в элитном ЖК в центре Москвы.

Кроме того, Ксения владеет и недвижимостью за границей — два года назад она инвестировала в покупку апартаментов в Дубае. Обеспечила знаменитость жилплощадью и своих дочерей, купив каждой из них по квартире в новом ЖК на улице Мосфильмовской.

В то время как у нового избранника Ксении Бородиной нет даже собственной квартиры — он арендует апартаменты в Москве. Известно, что после развода Николай Сердюков оставил «совместно нажитую в браке квартиру» бывшей супруге Алине Акиловой и дочери.

Однако, по всей видимости, Бородина не обращает внимания на финансовое положение возлюбленного. К слову, некоторые бывшие мужчины ведущей и вовсе не работали. Несмотря на разницу в статусе, Ксения считает, что встретила мужчину своей мечты.

Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на шоу «Последний герой», в котором Николай был участником, а Ксения — ведущей. Позже телеведущая подтвердила свой роман с Сердюковым, опубликовав их совместную фотографию в личном блоге.

Общественность осудила звезду не столько за ее выбор, сколько за публичность отношений. Ведь раньше Бородина была сторонником того, что личное должно оставаться за кадром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина стала заложницей нездоровой любви.

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