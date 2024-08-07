В Москве обнаружили тело молодого человека в полиэтиленовой пленке

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 24 0

Телесных повреждений пока обнаружить не удалось.

В Москве обнаружили тело молодого человека в полиэтиленовой пленке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В Москве обнаружили тело молодого человека, завернутое в полиэтилен. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«7 августа 2024 года в поселке Новофедоровское в городе Москве обнаружено тело молодого человека в полиэтиленовой пленке», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, на месте обнаружения тела работаю следователи.

«В пос. Новофедоровское в Новой Москве обнаружено тело мужчины в полиэтиленовой пленке, предварительно, без видимых телесных повреждений. Рядом с телом обнаружен баллон», — добавили в столичной прокуратуре.

Надзорное ведомство также уточнило, что точную причину смерти мужчины удастся установить только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Стоит напомнить, что это не первая шокирующая находка в столичном районе. Так, 16 июня текущего года в Новой Москве обнаружили останки человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 40-летний житель Москвы открыл стрельбу из окна своей квартиры. Он целился в направлении детской площадки и попал в мать с малолетним ребенком.

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