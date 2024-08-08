«Чтобы был готов»: Лерчек выдвинула список требований к будущему ухажеру

Инфлюенсер долгое время состояла в браке. После разрыва она забыла, как знакомиться с мужчинами. Сможет ли Чекалина найти счастье вновь?

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, выдвинула целый список требований к будущему партнеру. Об этом она рассказала в своем блоге в Сети.

Разошлась инфлюенсер не на шутку и даже не смогла уложиться в одну сторис. Лерчек посчитала важным, чтобы новый ухажер хорошо относился к ее детям, но при этом не лез в их воспитание, так как он им не отец. Помимо этого, мужчина должен будет любить и мать Чекалиной.

В ряд важных требований вошел и перечень того, как вести себя с самой Валерией.

«Очень сложный вопрос, наверное отвечу так: чтобы был честным, справедливым, добрым, любящим, чтобы обнимал, целовал без повода. Чтобы был готов к моей сумасшедшей части», — заявила Чекалина.

Не менее важными пунктами блогер назвала любовь к еде, путешествиям, прогулкам и животным. Чекалина сама устала перечислять все, что ей хочется, но преподнесла свои невероятные запросы с юмором, видимо, пытаясь скрасить нескромность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лерчек пожаловалась на проблемы в личной жизни.

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