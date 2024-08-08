«Подавляет голод»: эксперт назвал два секрета, которые помогают есть меньше

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 64 0

Психотерапевт Гладышев: меньше есть поможет отсутствие белых продуктов на столе

«Подавляет голод»: эксперт назвал два секрета, которые помогают есть меньше

Фото: 5-tv.ru

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Благодаря этим способам можно заметно снизить вес.

Отсутствие белых продуктов на столе и использование синей квадратной тарелки позволит меньше съедать за завтраком, обедом или ужином. О двух секретах изданию Газета.ру рассказал врач-психотерапевт Олег Гладышев.

«Дело в том, что синий цвет подавляет голод, снижает аппетит и оказывает успокаивающее действие, а квадратная тарелка вмещает меньшее количество еды по сравнению с обычными. С таким способом можно съедать на 500 килокалорий в день меньше», — сказал специалист.

Если говорить о белых продуктах, то секрет кроется в том, что в них содержатся простые углеводы. Именно они могут усиливать аппетит. К таким продуктам специалист отнес белый сахар, белую муку, белый рис, белый хлеб и соль.

В заключение Гладышев добавил — важно не только правильно питаться для похудения, но и работать со своим психоэмоциональным состоянием, повышать стрессоустойчивость и уметь находить позитивное во всем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты считаются вредными ошибочно.

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