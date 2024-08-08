Как перчатки: изменивший жене Леша Свик завел новый роман со звездой TikTok

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 22 0

Музыкант Леша Свик официально подтвердил свой новый роман с Марией Горячевой

Как перчатки: изменивший жене Леша Свик завел новый роман со звездой TikTok

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Артист продолжает свои ежегодные любовные похождения — несмотря на дочку.

Российский музыкальный исполнитель Леша Свик завел роман с блогером и звездой TikTok Марией Горячевой. Певец официально подтвердил свои отношения, рассказав об этом на своей странице в социальной сети.

Как рассказало издание KP.RU, певец отправился вместе с 25-летней Горячевой в Турцию, оставив позади свою прошлую возлюбленную — уральского блогера и дизайнера одежды Марину Филатову. Причем новая пассия 33-летнего певца не так давно развелась со своим мужем, с которым она жила в браке шесть лет.

Горячева покинула США, где жила с Николаем Снитко, переехав в Россию. Звезда TikTok тогда заявила, что у нее было разбито сердце, однако блогер «не перестанет верить в любовь». Причем не все пользователи Сети положительно восприняли новые отношения Свика.

Они указали на то, что с Горячевой музыкант поступит в итоге также, как со своей прошлой любовью Филатовой и бывшей женой Ксенией Ткачевой. При этом с последней Свик тоже отдыхал в Турции — сопровождая эту поездку совместными фотографиями.

Музыкант ответил на критику своих измен и развода с женой Ксенией Ткачевой в феврале 2023 года. Пара сыграла свадьбу летом 2022 года, а уже в декабре Ткачева подарила супругу дочь, но это не остановило артиста от поиска новой любви.

Ранее 5-tv.ru писал, как музыкант Леша Свик скромно признался в добром поступке.

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