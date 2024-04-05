«Закрыл долг»: Леша Свик скромно признался в добром поступке

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 23 0

Леша Свик закрыл долг сотруднице магазина

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Однажды певец осчастливил жизнь сотрудницы магазина.

Российский музыкальный исполнитель Леша Свик не любит рассказывать о своих добрых делах, предпочитая делать, а не говорить. Но корреспонденту 5-tv.ru удалось узнать об одном из достойных поступков певца.

Артист живет в доме, где есть популярный продуктовый магазин, в котором исполнитель хита «Плакала» познакомился с сотрудницей. Вскоре Свик начал общаться с ней и узнал о проблеме женщины — крупном долге. Недолго думая, Алексей закрыл задолженность сотрудницы, очень облегчив ей при этом жизнь.

«У женщины были определенные проблемы с долгами, и я просто перевел ей ту сумму, которая была нужна», — скромно признался Леша Свик на церемонии вручения самой доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юлия Паршута раскрыла правду о романе с Марком Тишманом.

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