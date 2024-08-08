«Деньги не даю»: Бородина заговорила о корыстных намерениях своего парня

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 68 0

Ксения Бородина не считает, что ее новый парень Николай Сердюков ею пользуется

«Деньги не даю»: Бородина заговорила о корыстных намерениях своего парня

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущей указали — ею могут пользоваться. Что она на это ответила?

Телеведущая Ксения Бородина не считает, что ее новый возлюбленный ею пользуется. Об этом она рассказала поклонникам в личном блоге.

«Ребят, может, у меня образ какой-то дуры. Но вы спросите моих бывших, с чем они ушли?» — ответила знаменитость на опасения ее подписчиков по поводу нового ухажера.

По словам Бородиной, каждый ее бойфренд автоматически становится публичной личностью, и с этим ничего не поделать. Поэтому ведущая призвала подписчиков не лезть в ее жизнь

«Деньги я мужикам не даю, квартиры не переписываю», — добавила Бородина.

В начале месяца Ксения Бородина показала в соцсетях снимок со своим новым избранником, но предпочла скрыть его лицо.

На одном из фото видно, как загадочный мужчина целует Бородину в шею. Интернет-пользователи почти сразу догадались, что новым возлюбленным Бородиной стал участник шоу «Последний герой» Николай Сердюков. Вскоре ведущая подтвердила их роман.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина получила красный диплом по психологии.

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