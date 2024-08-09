Путин узаконил выдачу репатриантам вида на жительство в упрощенном порядке

Заявление на выдачу ВНЖ можно подать в российском консульстве.
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Уточняется, что участники этой программы смогут получить ВНЖ, минуя процедуру получения разрешения на временное проживание (РВП).
Заявление о выдаче ВНЖ может быть подано в российское консульство или диппредставительство той страны, в которой было подано заявление об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В конце июля Госдума приняла закон о виде на жительство (ВНЖ) для репатриантов в упрощенном варианте. Тогда сообщалось, что льготы коснутся не только самих репатриантов, но и членов их семей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал запрет на ношение гаджетов в зоне проведения специальной военной операции. Служащие ВС РФ больше не смогут использовать девайсы, которые распространяют фото, видео, аудио и геолокацию.
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