Российским военнослужащим запретили использовать гаджеты в зоне спецоперации

Нарушителям грозит арест на десять суток.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий военным, которые несут службу в зоне проведения спецоперации (СВО), использовать гаджеты, которые позволяют распространять медиаматериалы и геолокацию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В тексте документа указано, что начальники могут применять дисциплинарное наказание к военнослужащим, которые используют девайсы с возможностью распространять фото, аудио, видео и геолокацию в зоне СВО. Подобный проступок будет грозить наказанием в виде десяти суток ареста.

Уточняется, что этот запрет не касается тех устройств, которые военнослужащие используют для выполнения боевых задач.

Поправки были внесены в закон «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в художественных произведениях. Документ не будет касаться научной и медицинской литературы.