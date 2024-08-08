Российским военнослужащим запретили использовать гаджеты в зоне спецоперации

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Путин подписал закон о запрете ношения гаджетов в зоне СВО для военных

Российским военнослужащим запретили использовать гаджеты в зоне спецоперации

Фото: Reuters / STRINGER

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Нарушителям грозит арест на десять суток.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий военным, которые несут службу в зоне проведения спецоперации (СВО), использовать гаджеты, которые позволяют распространять медиаматериалы и геолокацию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В тексте документа указано, что начальники могут применять дисциплинарное наказание к военнослужащим, которые используют девайсы с возможностью распространять фото, аудио, видео и геолокацию в зоне СВО. Подобный проступок будет грозить наказанием в виде десяти суток ареста.

Уточняется, что этот запрет не касается тех устройств, которые военнослужащие используют для выполнения боевых задач.

Поправки были внесены в закон «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в художественных произведениях. Документ не будет касаться научной и медицинской литературы.

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