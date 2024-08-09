Подготовка к новой миссии: как проходит эксперимент по имитации полета на Луну

Погрузиться в «море кризиса» — такова была задача автоматической межпланетной станции «Луна-24, запущенной ровно 48 лет назад с космодрома Байконур. Эта была последняя советская экспедиция для забора и доставки лунного грунта на Землю. Анализ образцов позволил получить убедительные доказательства наличия на Луне воды.

А прямо сейчас идет подготовка к освоению ресурсов спутника Земли. Кто и как это будет делать, узнал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

266-й день монотонной «космической изоляции» без связи, интернета и любимых блюд. Армейский распорядок: день расписан по минутам, а ночи — без сна. Сейчас по графику — интервью.

Сейчас в модуле находятся испытуемые, отвечают на вопросы «Известий». Стесненные «микрокосмические» условия, душ — раз в неделю, экономия ресурсов — это тоже один из пунктов имитации межпланетного перелета. На завтрак, обед и ужин — консервы. Все, что не испортится в космосе, где холодильника точно не будет.

«У каждого своя каюта. Они находятся все рядом друг с другом. Каюты достаточно маленькие — всего два метра», — говорит бортинженер Анжелика Парфенова.

Шестеро добровольцев этой космической одиссеи решили испытать на себе все «ужасы космоса». 365 дней в замкнутом пространстве, внутри точной копии межпланетного корабля.

Модули, в которых находятся участники эксперимента, соединены переходами — это единая система жизнеобеспечения, как сообщающиеся сосуды. Здесь и жилой сектор, и медблок и комната, имитирующая луну. В общем, все, что нужно для жизни, а главное, работы.

А ее у космонавтов хватает. Ежедневные замеры всех основных показателей организма, разгрузка отсеков, WR-симуляция прилунения.

«На сегодня завершили очень важный этап внекорабельной деятельности. Когда четыре члена экипажа выходили в лунный взлетно-посадочный комплекс», — говорит командир экипажа Юрий Чеботарев.

Внеземная задача испытуемых первопроходцев — понять, как будущие космонавты перенесут «лунный перелет». У некоторых в изоляции снизился уровень иммунитета, а время выполнения элементарных задач увеличилось вдвое. Но главное — психологический климат, тут как с погодой — периодически штормит.

«Человек приходит, начинает со всеми завтракать — все сидят что-то обсуждают, а один в это время пытается читать книгу. Кого-то это сначала не раздражает, а потом начинает раздражать», — говорит руководитель проекта «Sirius- 2023» Сергей Пономарев.

Во время реальной миссии проблем и страхов будет гораздо больше. Полет до Луны — это только начало внеземных испытаний. Экспедиция займется поиском воды и изучением грунта в околополярной области спутника. В земных лабораториях уже подготовили лунный инвентарь.

На создание этого миниатюрного лунного спектрометра ушло больше десяти лет. Легкий, всего 700 граммов, что важно при транспортировке, но при этом многофункциональный, подходит для сверхтяжелых миссий по поиску воды и изучения лунных газов.

«Не потребуется проходить сложный путь отбора и доставки лунного грунта на Землю. Может зачерпывать лунный грунт с поверхности и доставлять его к приборам», — говорит ведущий инженер института космических исследований Имант Виноградов.

Последняя советская межпланетная станция для изучения и сбора образцов лунного грунта была запущена с космодрома «Байконур» почти 50 лет назад. Миссия оказалось прорывной — ученые доказали, что на Луне есть вода.

«Луна-24 доставила на Землю грунт из „моря кризиса“. Ампула с грунтом была помещена в особую камеру, заполненную гелием», — рассказывали тогда ученые.

Диодно-лазерный спектрометр последнего поколения тоже хранят в герметичной барокамере. Его американский прототип сейчас бороздит поверхность Марса. Но до нашего ему как до Луны, весит аж 40 килограммов, что осложняет транспортировку.

Российский аппарат будет искать воду и углекислый газ в малоизученных областях Луны. Понимание свойств газа-спутника может помочь в создании лунного топлива, чтобы заправлять корабли прямо там.

«Везти с Земли баллоны с этим газом гораздо проблематичнее. Там достаточное значимое количество углеводородов», — говорит заведующий лабораторией Института космических исследований Михаил Герасимов.

Это может существенно сократить как время полета, так и длительность лунных миссий. А пока экспериментальный экипаж «Сириуса» учится выживать в информационном вакууме с задержками связи. Письма родным по электронной почте два раза в сутки, а ответ — только на следующий день.

До окончания эксперимента — еще больше ста дней. По меркам необъятного космоса — доли секунд, в модулях — целая вечность. Мечты у экипажа уже сейчас — самые земные.

«Хочется поесть пойти в магазин и купить все, что пожелает душа», — говорит бортинженер Анжелика Парфенова.