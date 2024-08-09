Словакия готова поддержать Венгрию в осуждении политики ЕС по Украине
Руководство этих европейских стран считает, что текущий политический курс против России не является успешным.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru
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Словакия намерена поддержать Венгрию, если та пересмотрит принятую в Евросоюзе стратегию в отношении Украины. Об этом рассказал премьер страны Роберт Фицо в видеообращении в социальной сети.
Как пояснил политик, за все время, что длится украинский кризис, члены Европарламента ни разу не поднимали вопрос о реальном положении дел на линии фронта. Не обсуждались ни сами военные операции, ни их перспективы.
При этом текущий политический курс, направленный против России, не является успешным, заявил Фицо. И если Венгрия за период председательства в Европарламенте решит дать оценку существующей политике, Словакия будет на ее стороне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина не будет восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.
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