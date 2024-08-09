Упал в переходе: умер главный тренер клуба по американскому футболу «Спартак»

Спортсмену было 45 лет.

Умер главный тренер московской команды американского футбола «Спартак» Дэвид Аллен Фостер — он упал в переходе метро в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По данным 5-tv.ru, он упал в метро в переходе метро «Таганская» в Москве, спортсмена не удалось привести в сознание. Клуб американского футбола «Спартак» опубликовал в социальных сетях пост с соболезнованиями, указав, что команда понесла невосполнимую утрату.

«За этот сезон для многих из нас он стал не только наставником и лидером, но и другом. Это трагическая утрата для каждого из нас. Скорбим», — заявили в «Спартаке»

Отмечается, что Фостер был не только главным тренером московской команды американского футбола, но и выступал в качестве координатора нападения. Именно под его руководством клуб смог пройти регулярный сезон чемпионата России без единого поражения.

Уроженец Северной Каролины также выступал в качестве главного тренера в европейских клубах России, Сербии и Италии с 2018 по 2020 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер вратарь молодежной хоккейной команды казахстанского «Торпедо» Иван Пыленок.