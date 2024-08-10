Молотком по позвоночнику: в Оренбурге осудили псевдоцелителя Петра Скрипника

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Псевдоцелитель из Оренбурга Петр Скрипник осужден на полтора года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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До того, как объявить себя костоправом, мужчина работал шиномонтажником.

Псевдоцелитель из Оренбурга отправится в колонию на полтора года. Помимо этого, суд обязал его выплатить один миллион рублей морального вреда.

Петр Скрипник «лечил» ударом молотка по спине и кровопусканием. Свой метод он называл уникальным и утверждал, что имеет медицинское образование. На деле до того, как стать костоправом, мужчина работал шиномонтажником.

Сеанс с пациентами он часто записывал на видео и выкладывал в Интернет. Брался за любые, даже самые тяжелые случаи. В итоге пострадавшими стали несколько человек, один из них оказался прикован к кровати.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что предпринимателю и блогеру Дмитрию Портнягину продлили арест. Он подозревается в неуплате налогов, а также отмывании денег. Под домашним арестом автор книги «Трансформатор» останется до 10 октября этого года.

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