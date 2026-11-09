Бутылка раздора: в парламенте Эстонии устроили скандал из-за водки

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 42 0

В краже спиртного уличили одного из членов правящей партии страны.

Скандал в парламенте Эстонии из-за бутылки водки — причина

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Boris Breytman

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат из Эстонии обвинил члена правящей партии страны в краже бутылки водки

Курьезный скандал разразился в эстонском парламенте — депутат обвинил своего оппонента в хищении его водки. Об инциденте рассказало местное агентство Delfi.

Издание пишет, что конфликт вспыхнул между членом Центристской партии Пеэтером Эрнитсом и представителем правящей силы Eesti 200 Юку-Калле Райдом. Эрнитс заявил, что застал политического противника ночью в помещении его партии в здании парламента. По его словам, Райд в тот момент «жадно пил» его водку.

В подтверждение своих слов оппозиционер разместил на своей странице в социальной сети снимок, на котором Райд стоит возле стола видна бутылка алкоголя.

Член правящей партии, в свою очередь, отверг претензии Эрнитса о незаконном проникновении в комнату, однако отказался опровергать факт употребления спиртного. На вопрос журналистов об инциденте он ответил: «Я не был пьян!».

Это не первый случай, когда Райд попадает в скандальную историю на фоне употребления алкоголя. Так, в прошлом году он пил спиртное накануне встречи с Далай-ламой в Индии. Кроме того, в 2005 году политик привлек к себе внимание своей футболкой с провокационным лозунгом о расправе над коммунистами во время футбольного матча.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+4° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:15
Состав делегации Киева на переговорах с Россией в ОАЭ раскрыли на Украине
1:53
«Все дело в русских корнях»: 103-летняя американка раскрыла секрет долголетия
1:37
Полный провал: мошенник-неудачник вынес из ювелирного 200 фальшивых колец
1:16
Бутылка раздора: в парламенте Эстонии устроили скандал из-за водки
0:54
Сын Нагиева раскрыл, чего отец не позволяет себе даже в магазине
0:32
Это только начало: тысячи писем о пыточных на Украине собрала журналистка

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
Удерживали и насиловали: поиск работы обернулся кошмаром для 26-летней петербурженки
Родители отказались содержать жену Akmal’ после ее переезда к возлюбленному
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео