Сын Нагиева раскрыл, чего отец не позволяет себе даже в магазине

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 896 0

Наследник артиста не любит привлекать к себе внимание в повседневной жизни.

Что известно про старшего сына Дмитрия Нагиева

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Сын Нагиева признался, что отец даже за продуктами ходит как суперзвезда

Старший сын Дмитрия Нагиева Кирилл в проекте «Прудько среди своих» рассказал о забавном различии с отцом.

По словам Кирилла, между ним и отцом пролегла настоящая пропасть — и касается она того, как каждый из них выглядит в быту и собирается за продуктами. Сам Кирилл предпочитает не выделяться из толпы, тогда как Дмитрий убежден: статус секс-символа не отменяется даже у кассы супермаркета.

«Он должен выглядеть как суперзвезда. Отцу важно всегда и везде — будь то дома, на площадке или в магазине — быть в своей крутой одежде. А мне нравится быть эпатажным только на сцене. Не горю желанием ловить на себе взгляды, когда выбираю картошку», — признался Кирил

Кирилл — старший сын Дмитрия Нагиева и радиоведущей Алисы Шер (Аллы Селищевой), появившийся на свет 31 августа 1989 года в Ленинграде (Санкт-Петребурге). Он продолжил семейную династию, став актером театра и кино, а также телеведущим. Зрителям он знаком по картинам «Бригада: Наследник», «Холоп» и его продолжению, «Марафон желаний», а также сериалам «Интерны», «257 причин, чтобы жить» и «The Телки».

О существовании второго сына, Марка, Дмитрий Нагиев впервые рассказал лишь в апреле 2025 года. Тогда юноше было 16 лет. По признанию артиста, наследник увлекается серьезным авторским кинематографом и нередко советует отцу, что стоит посмотреть. Позже Кирилл проговорился, что Марк подумывает поступать на актерский факультет. Имя матери юноши официально не называется: в прессе мелькала версия, что ею может быть бывшая пресс-атташе Нагиева Наталия Коваленко, однако сам артист эти домыслы никак не комментировал.

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