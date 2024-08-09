МИД России обратился к Нигеру из-за захвата в заложники россиян

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

В плен к экстремистам попали два геолога, участвовавших в разведке полезных ископаемых.

МИД России обратился к Нигеру из-за захвата в заложники россиян

Фото: ww.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/LIU HUNG CHIN

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Россия обратилась к руководству Нигера с просьбой о содействии в связи с захватом террористами в этой стране двоих геологов — граждан РФ и Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российское посольство в Бамако (Республика Мали) находится в постоянном контакте с нигерскими властями. Обращение о содействии в освобождении заложников было адресовано и малийским партнерам, отметила дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что никакие террористические и иные деструктивные силы не смогут воспрепятствовать сотрудничеству России с государствами Сахаро-Сахеля.

Связанная с «Аль-Каидой»* «Группа поддержки ислама и мусульман» 3 августа заявила о захвате 18 июля в заложники двоих граждан России в Нигере. За день до этого террористы опубликовали видео, на котором пленники представились «рабочими из российской компании».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нигер и Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за поддержки Киевом терроризма.

* — террористическая организация, запрещена в России

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