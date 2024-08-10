«Здесь нет объективности»: сын Ширвиндта об «оживлении» отца в кино

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 20 0

Сын Ширвиндта Михаил заявил, что не против создания дипфейка его отца

«Здесь нет объективности»: сын Ширвиндта об «оживлении» отца в кино

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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В последнее время дипфейки стали очень популярными.

Сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта — Михаил — не возражает, если кто-то захочет воссоздать с помощью технологии дипфейк образ его отца в кино. Об этом он рассказал «Абзацу».

«Если кто-то хочет использовать технологию дипфейк, он это и без разрешения может сделать втихую. В любом случае, итоговый результат зависит от таланта художника. Здесь нет объективности», — подчеркнул телеведущий.

По его мнению, есть много удачных примеров, когда образы знаменитостей воспроизводились при помощи современных технологий. Например, виртуальный тур группы АВВА он назвал очень талантливым.

Дипфейки стали очень популярными. Так в мае на экраны вышел кинофильм «Манюня. Приключения в Москве», где был воспроизведен образ народного артиста СССР Юрия Никулина.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта этого года. Причина смерти — сердечная недостаточность. Утрата стала очень тяжелой не только для близких легендарного режиссера, но и для всей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как семья Александра Ширвиндта отметила его юбилей.

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