Момент крушения пассажирского самолета в Бразилии попал на видео. Кадры с места происшествия публикуют пользователи Сети.

По данным агентства Associated Press, крушение потерпел борт, вместимость которого 68 человек. Известно, что внутри находили 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Выжил ли кто-то пока — неизвестно.

Судно упало в городе Виньедо. По данным Гражданской обороны Бразилии, передает CNN, самолет врезался в несколько домов.

На опубликованных кадрах видно, как самолет вертикально падает вниз, описывая спираль. Крушение самолета уже подтвердило бразильское управление аэропортов Infraero.