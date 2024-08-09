Момент крушения пассажирского самолета в Бразилии попал на видео

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 3 302 0

Известно, что на борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Выжил ли кто-то — информации пока нет.

Фото, видео: x.com / aero_in; x.com / Digo_2000i9; 5-tv.ru

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Момент крушения пассажирского самолета в Бразилии попал на видео. Кадры с места происшествия публикуют пользователи Сети.

По данным агентства Associated Press, крушение потерпел борт, вместимость которого 68 человек. Известно, что внутри находили 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Выжил ли кто-то пока — неизвестно.

Судно упало в городе Виньедо. По данным Гражданской обороны Бразилии, передает CNN, самолет врезался в несколько домов.

На опубликованных кадрах видно, как самолет вертикально падает вниз, описывая спираль. Крушение самолета уже подтвердило бразильское управление аэропортов Infraero.

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