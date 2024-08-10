Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба вышла замуж

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 40 0

Как прошло торжество?

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба вышла замуж

Фото: 5-tv.ru

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Актриса Лиана Гриба, которая сыграла главную героиню в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь», вышла замуж за коллегу по цеху Артема Губина. Об этом сообщает издание Peopletalk.

Пара расписалась 8 августа в одном из столичных ЗАГСов. Музыкальное сопровождение церемонии было не совсем традиционным: вместо марша Мендельсона играла популярная песня «Птичка» HammAli & Navai.

Также вместо типичных фотозон молодожены решили сфотографироваться у бассейна, совершенно не боясь намочить торжественные наряды.

До свадьбы пара  часто делилась совместными милыми видео и фотографиями. К слову, новоиспеченный жених Артем Губин тоже может похвастаться успешной карьерой. Молодой человек получил известность за роли в таких громких кинопроектах, как «Молодежка», «Триггер» и «Подольские курсанты».

Ранее 5-tv.ru сообщил, как прошла свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук.

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