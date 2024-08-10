В Италии альпинист сорвался с горы во время восхождения и погиб

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 16 0

Инцидент произошел на высоте 3,9 тысячи метров.

В Италии альпинист сорвался с горы во время восхождения и погиб

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/P. Frischknecht

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Альпинист погиб, сорвавшись с горы во время восхождения на перевале Экклес массива Монблан на севере Италии. Об этом сообщает местное агентство Adnkronos.

«Альпийская спасательная служба Валле д’Аоста вмешалась сегодня утром, около 6 утра, чтобы найти альпиниста, который умер после падения на Колле Экклес в Курмайоре», — уточняется в публикации.

Инцидент произошел в коммуне Курмайер, на склоне ледника Френи на высоте 3,9 тысячи метро. Известно, что альпинист сорвался во время восхождения на гору, однако других подробностей произошедшего не приводится.

В настоящий момент спасатели разыскивают тело погибшего, а двое его коллег, которые не пострадали, доставлены в отделение полиции для установления деталей смерти альпиниста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 30 июля в горах Кабардино-Балкарии обнаружили тела двух пропавших альпинистов. Двое мужчин решили взойти на гору Дыхтау высотой 5204 метров, однако на отметке в 5100 метров одного из них ударила молния.

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