В Италии альпинист сорвался с горы во время восхождения и погиб

Альпинист погиб, сорвавшись с горы во время восхождения на перевале Экклес массива Монблан на севере Италии. Об этом сообщает местное агентство Adnkronos.

«Альпийская спасательная служба Валле д’Аоста вмешалась сегодня утром, около 6 утра, чтобы найти альпиниста, который умер после падения на Колле Экклес в Курмайоре», — уточняется в публикации.

Инцидент произошел в коммуне Курмайер, на склоне ледника Френи на высоте 3,9 тысячи метро. Известно, что альпинист сорвался во время восхождения на гору, однако других подробностей произошедшего не приводится.

В настоящий момент спасатели разыскивают тело погибшего, а двое его коллег, которые не пострадали, доставлены в отделение полиции для установления деталей смерти альпиниста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 30 июля в горах Кабардино-Балкарии обнаружили тела двух пропавших альпинистов. Двое мужчин решили взойти на гору Дыхтау высотой 5204 метров, однако на отметке в 5100 метров одного из них ударила молния.