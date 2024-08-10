«За хейт спасибо»: Брухунова поплатилась за раскрытие тайны романа с Петросяном

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 62 0

Татьяна Брухунова призналась, что была любовницей Евгения Петросяна в 23 года

«За хейт спасибо»: Брухунова поплатилась за раскрытие тайны романа с Петросяном

Фото: Instagram* / bruhunova

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Знаменитость случайно проговорилась о важной детали в отношениях с юмористом, после которого на нее обрушился шквал критики.

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что состояла в отношениях с юмористом еще с 2012 года. Об этой важной детали она проговорилась в одном из интервью на YouTube.

Пользователи Сети оперативно все посчитали и выяснили, что на тот период артист еще был в браке с Еленой Степаненко. Официально они развелись лишь в 2018 году.

Этот факт вскоре привел к большому скандалу в Интернете, где разгневанные комментаторы принялись писать все, что думают о, как уже окрестили Брухунову, разлучнице.

«Брухунова, ты разлучница! Вот все, чем ты можешь ''гордиться''. А судьба всегда наказывает разлучниц!» — писал один из комментаторов, с которым согласились многие.

Однако сама Брухунова старалась в это время практически сразу подчищать весь негатив у себя на странице.

Получается, что Петросян завел интрижку с еще на тот момент 23-летней девушкой за спиной у жены.

Брухунова не стала долго терпеть такие выпады в свой адрес, а написала свое мнение по поводу всего случившегося в соцсетях и выложила фото со своим сыном Ваганом.

«За каждое доброе слово и пожелание мы с Ваганом сердечно благодарим. За невнятный хейт тоже спасибо, странные люди с грязными мыслями», — написала она.

Она также подчеркнула, что добро всегда побеждает зло, и сама она является, конечно, считает себя положительным персонажем.

Под этим постом, к слову, уже не было негативных комментариев, ведь Брухунова снова удалила любую критику и негатив в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брухунова и Петросян отправились в долгожданный отпуск.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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