Тошнота и диарея: немецкая пловчиха рассказала о своем состоянии после заплыва в Сене

Спортсменка не первая, кто жалуется на симптомы кишечной инфекции после соревнований в Париже.

Немецкая пловчиха Леони Бек заявила, что столкнулась с симптомами кишечного отравления после заплыва в Сене во время Олимпийских игр в Париже. Об этом участница соревнований сообщила на своей странице в социальной сети.

«Вчера меня стошнило девять раз. Плюс диарея. Качество воды в Сене одобрено», — иронизировала Бек.

Спортсменка приняла участие в женских соревнованиях на открытой воде на дистанции 10 километров, которые состоялись в четверг, 8 августа.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о пловцах, пострадавших после соревнований в Сене. Так, бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой, из-за чего сборной страны пришлось отказаться от участия в смешанной эстафете, а канадский триатлонист Тайлер Миславчук сообщал, что его стошнило десять раз во время и после состязания по триатлону. Позже спортсмены заявили, что им стало плохо не из-за качества воды в парижской реке.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что ни один спортсмен не заразился из-за воды в Сене. По ее словам, Олимпийский комитет провел свое расследование по этому поводу и опроверг наличие инфекции в реке.

Сама Идальго устроила показательную акцию за несколько дней до начала Олимпиады. Вместе с председателем организационного комитета Игр в Париже Тони Эстанге и префектом столичного региона Марком Гийомом они поплавали в Сене, затем заявили, что чувствуют себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спортсмены из России не будут присутствовать на церемонии закрытия Олимпиады.