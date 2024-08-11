«Гармоничный аспект между Луной и Венерой»: как лучше провести 11 августа

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 478 0

Воскресенье — лучшее время, чтобы расслабиться утром. К серьезным делаем следует приступить ближе к вечеру.

«Гармоничный аспект между Луной и Венерой»: как лучше провести 11 августа

Фото: 5-tv.ru

Воскресенье, 11 июля, последний выходной день перед новой рабочей неделей, в который лучше браться только за приятные дела. Об этом сообщила астролог Василиса Володина в своем Telegram-канале.

«С семи утра и до 18 часов по московскому времени на небе — гармоничный аспект между Луной и Венерой — часы для приятного», — отметила астролог.

По ее словам, в этом промежутке времени лучше всего уделять время своей внешности, отправиться на свидания или попробовать вызвать романтический интерес у другого человека.

Воскресенье отличное время для того, чтобы создавать модные образы, украсить дом или приготовить кулинарные шедевры.

А уже вечером, после 18 часов, «Луна вступает в тригон с Сатурном». Володина рекомендует заниматься в это время уже серьезными делами. Например, помочь родителям, распределить семейный бюджет или провести воспитательную беседу с детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака. Что сегодня ожидать от звезд?

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«Гармоничный аспект между Луной и Венерой»: как лучше провести 11 августа

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