Распушить пуховик и вывести пятна от кофе: ТОП-10 хитростей на все случаи жизни

С помощью этих несложных лайфхаков можно значительно облегчить свой быт.

Некоторые сподручные средства, даже если их использовать не по назначению, иной раз могут спасти любимые вещи от утилизации. Об этом — в самом полезном материале 5-tv.ru.

Вернуть форму скомкавшемуся пуховику

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Многие сталкивались с ситуацией, когда пуховик после машинной стирки превращается в скомканную «тряпочку». Это происходит из-за сминания набивки, которая не всегда способна самостоятельно вернуться в исходное состояние. Однако, есть эффективный способ вернуть любимой вещи первоначальный объем и форму — использование пылесоса.

Необходимо положить высушенный естественным путем пуховик в пакет. Затем нужно включить функцию обратной подачи воздуха и аккуратно погрузить трубу пылесоса без насадки в пакет, не касаясь одежды. После этого раскладываем куртку на ровной поверхности и плоской насадкой аккуратно проходим по всей вещи равномерными движениями. Под действием горячего воздуха пух распушится и равномерно распределится внутри куртки.

Устранить неприятный запах обуви

Фото: 5-tv.ru

Спасти любимую обувь от неприятного запаха может обычный кусочек бумаги и сода. Достаточно приготовить два небольших конвертика. После того как они готовы, следует насыпать в каждый из них по две столовые ложки пищевой соды, затем закрыть бумажное изделие, чтобы сода не высыпалась, и аккуратно положите внутрь вашей обуви.

Пищевая сода обладает исключительными свойствами: она эффективно поглощает неприятные запахи и излишки влаги благодаря своим натуральным абсорбционным свойствам.

Губная помада завяжет шнурки

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev

Этот совет поможет любителям обуви на шнурках, которые так часто развязываются в самый неподходящий момент. Бесцветная гигиеническая помада станет решением проблемы

Прежде чем отправиться на прогулку, проведите по шнуркам этим средством для губ. Это займет всего несколько секунд. После обработки шнурков, можно смело завязывать их крепким узлом.

Благодаря входящим в состав помады растительным маслам, шнурки будут иметь отличное «сцепление» с тканью, что воспрепятствует их легкому развязыванию.

Мука без мушек и личинок

Фото: www.globallookpress.com

Не менее раздражающей является типичная бытовая проблема — мушки и личинки в муке.

Просто положите несколько сухих лавровых листьев в контейнер с мукой или внутрь упаковки. Эфирные масла, содержащиеся в лавровом листе, действуют как натуральный репеллент, отпугивая нежелательных гостей.

Таким образом, запасы муки останутся защищенными и свежими. Кроме того, лавровый лист не только предотвращает появление насекомых, но и помогает сохранить муку от возможного прогоркания.

Пролитый на белый ковер кофе — не беда

Фото: 5-tv.ru

Утро, сборы впопыхах и нечаянно пролитый кофе на любимый ковер. Не спешим расстраиваться, выход есть — и это обычный нашатырный спирт.

Но прежде всего, необходимо собрать остатки жидкости с помощью бумажной салфетки, чтобы предотвратить дальнейшее впитывание и закрыть домашних животных и маленьких детей в соседней комнате, чтобы предотвратить вдыхание аммиака. При работе с раствором обязательно стоит надеть перчатки.

Для приготовления спасительного средства надо развести десять капель нашатыря в одном стакане воды. Затем нанести подготовленный раствор на пятно и оставить на пять минут. После этого аккуратно собрать жидкость с помощью салфетки.

При необходимости можно повторять процедуру, пока ковер не станет абсолютно чистым.

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