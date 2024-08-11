Почти сто пациентов югорского кардиоцентра отравились в столовой

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 26 0

В пищеблоке медицинского учреждения проведут проверку.

Почти сто пациентов югорского кардиоцентра отравились в столовой

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Симптомы пишевого отравления зарегистрировали в югорском кардиоцентре у 94 пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно», — говорится в сообщении департамента в социальных сетях.

По предварительной информации, причиной вспышки инфекции стали испорченные продукты питания в пищеблоке. Ведомство проводит комплексное расследование работы столовой. Результаты проверки будут направлены в надзорные и правоохранительные органы, а в отношении виновных должностных лиц будут приняты дисциплинарные меры.

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