«Мама-цербер»: Борщева строго следит за дисциплиной детей

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 26 0

Актриса Борщева считает дисциплину основой воспитания детей

«Мама-цербер»: Борщева строго следит за дисциплиной детей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка прибегала к помощи психолога во время переходного возраста старшей дочери.

Актриса Елена Борщева заявила, что иногда становится «мамой-цербером» в воспитании детей. Об этом она рассказала StarHit.

Артистка растит вместе с супругом фитнес-тренером Валерием Юшкевичем двух дочерей: Марту и Уму. По заверению звезды, девочки похожи на нее чувством юмора, прекрасного и тягой к языкознанию.

Несмотря на положительные качества, как и у любых детей, Марта и Ума не всегда ведут себя хорошо. Борщева не считает правильным растить дочерей в полной строгости, но дисциплину находит важной составляющей воспитания.

«Функция „мама-цербер“ не включена постоянно. Но я считаю, что детям необходимы режим и дисциплина», — рассказала актриса.

Борщева также призналась, что старшая дочь уже успела потрепать ей нервы во время переходного возраста, но она относится к этому с пониманием. Впрочем, в особо тяжелые моменты актриса прибегала даже к помощи психолога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стася Милославская не хочет взрослеть и заводить детей.

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