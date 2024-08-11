В Якутии ищут трех пропавших у реки девочек

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 84 0

На поиски детей направлена водолазная группа спасателей с необходимым оборудованием.

В Якутии ищут трех пропавших у реки девочек

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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В Якутии ищут трех девочек, чьи вещи обнаружили на берегу реки Лены в 20 километрах от села Кюсюр. Об этом сообщили в управлении МЧС по Республике Саха.

«Поступила информация о том, что на участке Кюп-Сарай ниже села Кюсюр без вести пропали три ребенка. Двум девочкам по 13 лет и третьей — 16 лет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что поисковые работы организовали силами родственников пропавших, а утром из Якутска в Булунский район прибудет водолазная группа спасателей с необходимым оборудованием.

Пропавшего ранее в Челябинской области 14-летнего подростка с ДЦП нашли мертвым в болоте с признаками утопления. Мальчик пропал за десять дней до этого в лесном массиве вблизи села Бектыш Еткульского района, куда приехал с родителями собирать грибы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшего экс-председателя суда Нижегородской области нашли мертвым в лесу.

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