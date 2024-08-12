В России разработали оригинальный метод лечения опасной для жизни пузырчатки

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

У больных наблюдается длительная ремиссия.

В России разработали оригинальный метод лечения опасной для жизни пузырчатки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Специалисты Сеченовского университета разработали новый, оригинальный метод лечения опасного для жизни человека заболевания — пузырчатки. При помощи инъекции иммуноглобулина — раствора белковой фракции, который получают из плазмы крови здоровых людей, пациент может перейти в ремиссию. Об этом сообщили «Известия».

Кроме инъекций больному делают плазмаферез — фильтрация плазмы. То есть кровь разделяют на компоненты — кровяные клетки и плазму. Клетки сразу же возвращают в организм, а плазму пропускают через специальный фильтр.

«По сути, кровь забирают, очищают и возвращают обратно в кровоток», — сказала ученый Ольга Олисова.

Благодаря такому методу больные не ощущают побочных эффектов от лечения и наступает длительная ремиссия.

К слову, до этой разработки лечили пузырчатку при помощи гормональной терапии. В ней они использовали специальную технологию. Сначала прописывали больному высокие дозы лекарства, а потом постепенно уменьшали их и добавляли в лечение иммуносупрессивное лекарство, которое подавляет иммунитет. Но такой подход не сильно помогал в лечении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что препарат против болезни Бехтерева проходит клинические испытания в РФ.

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.99
1.43 95.18
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Украинец зарезал и расчленил россиянку в Перу: что известно о зверском убийстве
8:16
Не мечта, а огромное желание: Лещенко рассказал, с кем бы он хотел спеть дуэтом
8:08
Звездопад Персеиды 12 августа 2024: легенды о любви, исполнении желаний и смерти
7:56
Жителей белгородского Краснояружского района эвакуируют из-за активности ВСУ
7:51
В России разработали оригинальный метод лечения опасной для жизни пузырчатки
7:36
Российские танки Т-80БВМ уничтожают укрепления и блиндажи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару
Подмосковье примет еще более 300 человек из Курской области
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака