В России разработали оригинальный метод лечения опасной для жизни пузырчатки

Специалисты Сеченовского университета разработали новый, оригинальный метод лечения опасного для жизни человека заболевания — пузырчатки. При помощи инъекции иммуноглобулина — раствора белковой фракции, который получают из плазмы крови здоровых людей, пациент может перейти в ремиссию. Об этом сообщили «Известия».

Кроме инъекций больному делают плазмаферез — фильтрация плазмы. То есть кровь разделяют на компоненты — кровяные клетки и плазму. Клетки сразу же возвращают в организм, а плазму пропускают через специальный фильтр.

«По сути, кровь забирают, очищают и возвращают обратно в кровоток», — сказала ученый Ольга Олисова.

Благодаря такому методу больные не ощущают побочных эффектов от лечения и наступает длительная ремиссия.

К слову, до этой разработки лечили пузырчатку при помощи гормональной терапии. В ней они использовали специальную технологию. Сначала прописывали больному высокие дозы лекарства, а потом постепенно уменьшали их и добавляли в лечение иммуносупрессивное лекарство, которое подавляет иммунитет. Но такой подход не сильно помогал в лечении.

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