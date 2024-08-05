Форум «Рубеж» Молодежного крыла Народного фронта стартовал под Воронежем

Федеральный тактико-стратегический форум «Рубеж» Молодежного крыла Народного фронта стартовал в Воронежской области. Впервые мероприятие пройдет в две смены и объединит 300 участников со всей России. Задача организаторов — сплотить ребят и научить их работать в условиях чрезвычайной ситуации.

«У каждой команды есть два наставника: один из них — действующий военнослужащий, участник СВО, а второй — из федерального проекта „Тренер“ для трудных подростков. Команды называются подразделением бойцов СВО, например, „Сомали“, „Спарта“, „Купол“ и другие. Кураторам предстоит на протяжении пяти дней работать с ребятами, поддерживать их, помогать соревноваться и справляться с заданиями», — рассказал 5-tv.ru руководитель Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

Поприветствовать участников форума специально приехал председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР), герой ДНР Артем Жога.

«С ребятами из Молодежки Народного фронта я знаком не понаслышке. Встречался с ними не раз, поэтому знаю, что на этих парней и девушек можно положиться. Они настоящие патриоты своей страны, люди дела — активно помогают нашим бойцам, выезжают в зоны ЧС и в новые регионы с гуманитарной миссией, ликвидируют последствия вражеских обстрелов», — отметил Жога.

Обучаться на форуме ребята будут по направлениям, которые выбрали сами. На их выбор профессии военкора, медика, пехотинца, связиста, сапера, штурмовика и оператора дрона.

Главная особенность форума «Рубеж» — его наставники. Ими стали профессиональные спортсмены из федерального проекта «Тренер», а также участники спецоперации. Они прямо с передовой приехали в Воронежскую область, чтобы поделиться с молодежью своими опытом и военными навыками.

В их числе танкист, штурмовик 10-го отдельного гвардейского танкового батальона Артем Внуков, участвующий в боевых действиях на юго-востоке Украины с 2014 года. За десять лет боец был и минометчиком, и артиллеристом, и пехотинцем, и танкистом. Сейчас из-за травмированной руки работает оператором БПЛА.

По словам Внукова, после долгих лет службы у него началось профессиональное выгорание, справиться с которым ему помогло общение с молодежью.

«Был утомлен армией — за десять лет побыл гражданским только полтора месяца. Форум помог прийти в себя, сменить обстановку. Я вернулся окрыленным и воодушевленным. Ребята восхитили — отзывчивые, всем интересуются, поддерживают друг друга. Их и учить особо было нечему, они многое знают. С такой молодежью у нас точно светлое будущее. Главное — направить буйную энергию ребят в нужное русло», — отметил военнослужащий.

Форум «Рубеж» продлится до 16 августа. Помимо обучения и тренировок, участники встретятся с Героями России, общественными деятелями и известными людьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Народный фронт отправляет медикам на передовой специальное оборудование для транспортировки раненых бойцов, а также различные портативные аппараты и установки.