Взятый в Курской области боевик ВСУ рассказал о приказе расстреливать жителей

Взятый в плен в Курской области боевик ВСУ раскрыл приказ командования расстреливать мирных жителей при сопротивлении. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) РФ.

«Командир нам отдельно говорил, что мужчинам стрелять в ноги и бросать в погреб или подвал. Если с оружием, то расстреливать. По поводу пленных указанный особо не было», — рассказал украинский военнопленный.

По его словам, боевики ВСУ занимались мародерством — заходили в дома и выносили вещи.

Украинец подчеркнул, что основной их целью было дойти до Курска, а потом до Белгорода, чтобы захватить больше территорий и обменять их во время переговоров. Командиры возлагали на эту операцию большие планы, так как она являлась «последней надеждой Украины».

Боевик также посоветовал и остальным товарищам сдаться и сложить оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что оперативный штаб Курской области принял решение вывозить жителей Беловского района в эвакуационные пункты.