Взятый в Курской области боевик ВСУ рассказал о приказе расстреливать жителей

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 123 0

Какие истинные цели стояли перед киевским режимом?

Фото, видео: Reuters / UKRAINIAN ARMED FORCES; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Взятый в плен в Курской области боевик ВСУ раскрыл приказ командования расстреливать мирных жителей при сопротивлении. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) РФ.

«Командир нам отдельно говорил, что мужчинам стрелять в ноги и бросать в погреб или подвал. Если с оружием, то расстреливать. По поводу пленных указанный особо не было», — рассказал украинский военнопленный.

По его словам, боевики ВСУ занимались мародерством — заходили в дома и выносили вещи.

Украинец подчеркнул, что основной их целью было дойти до Курска, а потом до Белгорода, чтобы захватить больше территорий и обменять их во время переговоров. Командиры возлагали на эту операцию большие планы, так как она являлась «последней надеждой Украины».

Боевик также посоветовал и остальным товарищам сдаться и сложить оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что оперативный штаб Курской области принял решение вывозить жителей Беловского района в эвакуационные пункты.

Тема:
Курская область
12 авг
Жителей Курской и Белгородской областей освободят от выплат по ипотеке и кредитам
12 авг
«Выдавить и выбить»: Путин об обеспечении надежного прикрытия границы с Украиной
12 авг
Более 30 танков и до 1610 боевиков: какие потери понесли ВСУ в Курской области
12 авг
Подготовлены автобусы: в Курской области эвакуируют жителей Беловского района
12 авг
Вытесняем врага: что происходит в приграничных районах Курской области
11 авг
Подмосковье примет еще более 300 человек из Курской области
11 авг
«Хотел жить»: военкор Поддубный впервые дал комментарий после подрыва
11 авг
Попавшая в жилой дом ракета в Курске идентифицирована как «Точка-У»
11 авг
«Хотя бы теплым одеялом»: Лолита призвала к помощи жителям Курской области
11 авг
В Китае заявили об участии НАТО в планировании атаки ВСУ на Курскую область
+15° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
87.99
1.43 95.18
1.05
Гармоничный трин к Сатурну: как лучше провести 12 августа

Последние новости

16:07
Жителей Курской и Белгородской областей освободят от выплат по ипотеке и кредитам
16:00
Россиянам напомнили о возможности установить гибкий график работы при совмещении
15:44
Путин заявил об успешном продвижении ВС РФ вперед по всей линии соприкосновения
15:32
Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям
15:26
Взятый в Курской области боевик ВСУ рассказал о приказе расстреливать жителей
15:17
«Выдавить и выбить»: Путин об обеспечении надежного прикрытия границы с Украиной

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Нанесли свыше 100 ножевых ранений: двоих мужчин задержали за жесткое убийство девушки
Вытесняем врага: что происходит в приграничных районах Курской области
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака