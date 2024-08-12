Взятый в Курской области боевик ВСУ рассказал о приказе расстреливать жителей
Какие истинные цели стояли перед киевским режимом?
Фото, видео: Reuters / UKRAINIAN ARMED FORCES; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru
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Взятый в плен в Курской области боевик ВСУ раскрыл приказ командования расстреливать мирных жителей при сопротивлении. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) РФ.
«Командир нам отдельно говорил, что мужчинам стрелять в ноги и бросать в погреб или подвал. Если с оружием, то расстреливать. По поводу пленных указанный особо не было», — рассказал украинский военнопленный.
По его словам, боевики ВСУ занимались мародерством — заходили в дома и выносили вещи.
Украинец подчеркнул, что основной их целью было дойти до Курска, а потом до Белгорода, чтобы захватить больше территорий и обменять их во время переговоров. Командиры возлагали на эту операцию большие планы, так как она являлась «последней надеждой Украины».
Боевик также посоветовал и остальным товарищам сдаться и сложить оружие.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что оперативный штаб Курской области принял решение вывозить жителей Беловского района в эвакуационные пункты.
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