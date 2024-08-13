«Можно по цене Турции»: отдых на китайских Гавайях набирает популярность

От Москвы до заветного пляжа — всего 11 часов полета.

Курортный остров Хайнань в Китае может стать новым любимым местом для туристов, сместив Турцию на второй план. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал KP.RU.

Количество рейсов на этот курорт растет с каждым месяцем. В начале года их было всего три в неделю, а на сентябрь уже запланировано шесть. От Москвы до заветного пляжа Хайнаня — всего 11 часов полета.

Если раньше перелет был возможен только из столицы, то в начале осени этот список пополнится — добраться можно будет из Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга и Хабаровска.

«Расширение перевозки уже привело к постепенному снижению цен на туры: слетать на Хайнань сейчас можно по цене Турции», — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Россиянам разрешен въезд на остров Хайнань без визы до 30 дней. Стоимость билет в две стороны обойдется в сумму около 57 тысяч рублей из столицы, а из других вышеперечисленных городов — где-то на 14 тысяч меньше.

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